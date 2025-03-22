В Виннице через суд возвращают из частной собственности свыше гектара земли стоимостью 9 млн

На земельные участки осуществлена ​​регистрация права частной собственности на основании несуществующих документов.

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В Виннице прокуратура возвращает по незаконной приватизации коммерческие участки стоимостью девять миллионов гривен.

Как стало известно, решением Винницкого городского суда удовлетворен иск прокуратуры к гражданке о истребовании по ее незаконному владению двух земельных участков промышленности общей площадью 1,09 га стоимостью 9,4 млн грн в коммунальную собственность Винницкого городского совета.

Прокуратурой установлено, что в 2019 году на земельные участки осуществлена ​​регистрация права частной собственности на основании несуществующих документов – решений Винницкого городского совета.

Учитывая нарушения, прокуратура в судебном порядке отстояла интересы общины Винницы относительно права собственности на участки.

После вступления решения в законную силу будут приниматься меры по его реальному выполнению.

Также в отношении подозреваемой направлен в суд обвинительный акт по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

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