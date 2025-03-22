У Вінниці через суд повертають з приватної власності понад гектар землі вартістю 9 млн

На земельні ділянки здійснено реєстрацію права приватної власності на підставі неіснуючих документів.

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У Вінниці прокуратура повертає з незаконної приватизації комерційні ділянки вартістю дев’ять мільйонів гривень.

Як стало відомо, рішенням Вінницького міського суду задоволено позов прокуратури до громадянки про витребування з її незаконного володіння двох земельних ділянок промисловості загальною площею 1,09 га вартістю 9,4 млн грн у комунальну власність Вінницької міської ради.

Прокуратурою встановлено, що у 2019 році на земельні ділянки здійснено реєстрацію права приватної власності на підставі неіснуючих документів – рішень Вінницької міської ради.

З огляду на порушення, прокуратура у судовому порядку відстояла інтереси громади Вінниці щодо права власності на ділянки.

Після набрання рішенням законної сили вживатимуться заходи щодо його реального виконання.

Також стосовно підозрюваної направлено до суду обвинувальний акт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України.

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