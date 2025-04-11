В Киеве на Крещатике во время движения загорелся электромопед — фото

Во время движения произошло возгорание электромопеда.

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В столице в Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорание электромопеда. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, 11 апреля в 12:43 поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик.

«Во время движения произошло возгорание электромопеда. Пожар ликвидировали в 13:06», — сообщили спасатели.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

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