Помощь при усыновлении ребенка – какой размер выплат и как их получить

Размер помощи и график выплат такие же, как при рождении ребенка.

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В Украине усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи при усыновлении. Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Размер помощи и график выплат такие же, как при рождении ребенка.

Общая сумма составляет 41 280 грн на одного ребенка, из которых 10 320 грн выплачивается единовременно, а остальная сумма — равными частями в течение 36 месяцев.

Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения суда об усыновлении при условии, что обращение за назначением помощи поступило не позднее 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Если ребенка усыновила супружеская пара, помощь начисляется одному из них по их выбору. Если усыновление осуществлено одним человеком — помощь получает он. Лицо, обращающееся за помощью при усыновлении, должно быть гражданином Украины и постоянно проживать на ее территории.

Подать заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка можно офлайн — в местный орган социальной защиты населения, ЦНАП — или онлайн через портал «Дія».

Как подать заявление офлайн

К заявлению установленного образца, которое заполняется на месте, необходимо приложить:

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись на основании решения суда об усыновлении;

копию решения суда об усыновлении ребенка.

При подаче заявления усыновитель должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если усыновителями являются супруги — заявление подает один из них.

Как подать заявление через «Дію»

Заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка подается по ссылке.

Алгоритм подачи:

Нажать кнопку «Подати заяву» и авторизоваться.

Указать данные ребенка или детей, на которых должна быть назначена помощь.

Выбрать способ получения помощи.

Указать данные о судебном решении об усыновлении.

Подписать заявление электронной подписью или «Дія.Підписом» и отправить.

Заявление получает орган социальной защиты населения. Статус рассмотрения заявления отображается в личном кабинете на портале «Дія».

После рассмотрения заявления заявитель получит уведомление на электронную почту, привязанную к «Дії».

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