ГУР ищет курьеров, которые будут доставлять неприятные «подарки» – видео

Главное управление разведки приглашает на работу «курьеров», которые доставят много неприятных «подарков» врагу.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины приглашает на работу «курьеров», которые доставят много неприятных «подарков» врагу. Видео с поиском кандидатов опубликовали в ГУР.

«Специфика деятельности ГУР не позволяет раскрывать полный перечень вакантных должностей. Тем не менее, мы всегда открыты для рассмотрения высокомотивированных, опытных профессионалов, которые хотят связать свою жизнь с служением Родине», – указали в Главном управлении разведки.

Полный перечень вакансий можно найти на официальном сайте ГУР МО Украины.

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