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Временный выезд ребенка за границу не должен использоваться как способ ограничения прав отца на общение с ребенком – КГС ВС

15:31, 8 апреля 2025
Отец подал иск к матери ребенка с требованием устранить препятствия для общения с дочерью и определить порядок участия в ее воспитании
Временный выезд ребенка за границу не должен использоваться как способ ограничения прав отца на общение с ребенком – КГС ВС
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Временный выезд ребенка за границу не должен использоваться как способ ограничения прав отца на общение с ребенком, которое должно реализовываться для поддержания семейных связей и эмоционального контакта малолетнего ребенка с отцом.

Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в деле от 12 марта 2025 года № 487/2960/23 (производство № 61-8756св24).

В рассматриваемом деле отец подал иск к матери ребенка с требованием устранить препятствия для общения с дочерью и определить порядок участия в ее воспитании. Истец утверждал, что мать без его ведома выехала с ребенком в Словакию, препятствует общению, отключая связь, и отказывается вернуться с ребенком в место постоянного проживания.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, а именно определил способ участия отца в воспитании ребенка, но отсрочил исполнение решения на время военного положения и пребывания ребенка в Словакии. Мать обязали организовать общение ребенка с отцом в режиме видеосвязи каждый вторник, четверг и субботу.

Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, отсрочив встречи отца с ребенком в Украине до завершения военного положения. Мать обязали организовать ежедневное общение через видеосвязь. Постановление апелляционного суда мотивировано тем, что временный выезд ребенка за границу не должен ограничивать права отца на общение с ним, а военное положение не является препятствием для видеосвязи.

КГС ВС согласился с выводами судов, отметив, что временный выезд ребенка за границу не должен использоваться как способ ограничения прав отца на общение с ребенком. Вместе с этим апелляционный суд обоснованно отсрочил исполнение решения относительно встреч отца с ребенком в Украине до завершения военного положения, предложив вместо этого ежедневное общение через видеосвязь, что, с учетом сложившихся обстоятельств в стране, соответствует наилучшим интересам ребенка.

Международные и национальные нормы не содержат положений, которые наделяли бы кого-либо из родителей приоритетным правом на воспитание ребенка. Напротив, международные договоры и национальное законодательство гарантируют родителям реализацию принципа равенства относительно воспитания ребенка.

Верховный Суд отметил, что военная агрессия России против Украины, военное положение и связанные с ним ограничения объективно влияют на объем и способы общения не только истца с дочерью, но и многих других родителей с их детьми, которые также вынуждены, в результате войны, оказаться за пределами Украины. В этой ситуации обязанность обоих родителей заключается в том, чтобы поддержать ребенка, минимизировать психологическое давление на него, связанное с семейными конфликтами, наладить коммуникацию и сотрудничать в интересах ребенка.

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