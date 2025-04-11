У Києві на Хрещатику під час руху спалахнув електромопед – фото

У столиці у Шевченківському районі рятувальники ліквідували займання електромопеда. Як вказали в Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, 11 квітня о 12:43 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик.
«Під час руху сталось загоряння електромопеда. Загоряння ліквідували о 13:06», - зазначили рятувальники.
Жертв чи постраждалих немає.
Що стало причиною виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
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