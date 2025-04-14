Верховный Суд подтвердил обязанность государства обеспечить фактическую выплату пенсий украинцам, проживающим за пределами Украины

Защита прав пенсионеров, проживающих за границей, на стадии исполнения судебного решения — позиция Верховного Суда.

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Лицо обратилось с административным иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области с требованиями признать противоправным бездействие в части непродления ей пенсии, отменить решение об отказе в возобновлении пенсии и обязать ответчика возобновить выплату пенсии с 7 октября 2009 года на ее банковский счет в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с проведением индексации и компенсации потери части доходов.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 1 октября 2020 года иск был частично удовлетворен. Постановлением Третьего апелляционного административного суда от 6 октября 2021 года решение суда первой инстанции было отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Верховный Суд постановлением от 18 мая 2022 года кассационную жалобу частично удовлетворил, признал противоправным бездействие ответчика, отменил решение об отказе в возобновлении пенсии и обязал возобновить ее выплату с 7 октября 2009 года на банковский счет истицы с компенсацией потери части доходов.

Постановлением Верховного Суда от 7 мая 2024 года заявление истицы об установлении судебного контроля за исполнением постановления Верховного Суда от 18 мая 2022 года было частично удовлетворено. Пенсионный фонд был обязан предоставить соответствующий отчет.

Рассмотрев представленный Пенсионным фондом отчет, постановлением от 20 декабря 2024 года Верховный Суд частично отказал в принятии отчета Пенсионного фонда от 4 июля 2024 года в части обязательства по перечислению пенсии на банковский счет истицы, поскольку подтверждение выполнения именно этой части постановления предоставлено не было. Суд обязал ответчика подать новый отчет в течение двух месяцев с письменными доказательствами выполнения обязательств.

13 февраля 2025 года Пенсионный фонд подал в Верховный Суд новый отчет, в котором сообщил о выплате 23 января 2025 года общей суммы пенсионной задолженности в размере 251 500,41 грн на счет истицы в АО «Ощадбанк». Доказательством стало предоставление копии списка на зачисление пенсий.

Верховный Суд, оценив предоставленные документы и с учетом отсутствия возражений со стороны истицы, в постановлении от 3 марта 2025 года пришел к выводу, что ответчик выполнил все обязательства, возложенные постановлением от 18 мая 2022 года.

Суд отметил, что согласно пункту 9 части второй статьи 129 Конституции Украины судебное решение является обязательным к исполнению, а контроль за его исполнением возложен на суд (статья 129-1 Конституции Украины). Обязательность исполнения окончательных судебных решений также является частью принципа юридической определенности, признанного Венецианской комиссией в докладе CDL-AD(2011)003rev.

Положения статей 382–382-3 Кодекса административного судопроизводства Украины, введенные Законом Украины от 21 ноября 2024 года № 4094-ІХ, предоставили судам полномочия принимать решения о принятии или отказе в принятии отчетов об исполнении судебных решений, устанавливать сроки подачи таких отчетов или налагать штрафы на руководителей субъектов властных полномочий.

Суд подчеркнул, что главная цель судебного контроля заключается не только в формальной проверке, но и в гарантировании реализации решений, направленных на эффективную защиту прав личности, в частности права на пенсию, которая является собственностью гражданина в соответствии с частью первой статьи 47 Закона №1058-IV.

Также суд отметил, что государственные органы обязаны обеспечить выплату пенсий через банки в порядке, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 года № 1596, которое определяет механизм открытия счетов, подачи заявлений и осуществления перечислений.

Суд также обратил внимание, что в делах, касающихся социальной защиты, в частности пенсионных выплат, судебное решение подлежит исполнению не только в части учетно-расчетных действий, но и способом, который обеспечивает реальное достижение цели судебной защиты — восстановление нарушенного права. Исполнение судебного решения не сводится только к перерасчету сумм или подготовке распорядительных документов: обязательным является подтверждение факта получения предусмотренных выплат способом, определенным судом, включая зачисление на банковский счет истца. Такой подход соответствует принципу эффективной судебной защиты, предусмотренному статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьей 129 Конституции Украины и статьей 370 КАС Украины.

Судебный контроль за исполнением решений является неотъемлемой составляющей эффективного правосудия и гарантией защиты прав человека, включая граждан Украины, находящихся за ее пределами.

Верховный Суд подтвердил, что после вступления решения в законную силу суд не теряет свою юрисдикцию в отношении обеспечения его реализации. В условиях, когда государственные органы затягивают или формально подходят к исполнению решений, суд может применять механизмы контроля, включая установление сроков, обязательства подать отчет или наложение штрафа. Именно судебный контроль является эффективным способом восстановления прав и доверия к судебной системе. Особое значение суд придает обеспечению прав граждан, временно или постоянно находящихся за пределами Украины, поскольку обязанность государства гарантировать им защиту закреплена в части третьей статьи 25 Конституции Украины.

Определение Верховного Суда от 3 марта 2025 года по делу № 160/5259/20 (административное производство № К/990/2574/22).

Автор: Наталя Мамченко

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