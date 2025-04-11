МОН Украины сократило лицензионный объем для высших учебных заведений

МОН уменьшает лицензионный объем для многих высших учебных заведений из-за низкой заполняемости мест.

Фото: lpnu.ua

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Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что был подписан приказ, который предусматривает сужение лицензионного объема для многих высших учебных заведений. Это решение касается лицензий на все уровни высшего образования, а также образовательных программ по регулируемым специальностям.

Согласно приказу, Министерство образования и науки установило лицензионные объемы для всех высших учебных заведений на уровне двух крупнейших наборов заведения по соответствующей лицензии за последний период (от 2 до 6 лет, в зависимости от продолжительности программы).

Как пояснил Винницкий, основаниями для этого решения являются такие факторы, как использование менее 50% лицензированного объема ежегодно или перевод/возобновление соискателей образования на срок, превышающий расчетный для определенной программы.

Однако, по словам заместителя министра, это решение не повлияет на доступность высшего образования для нынешних абитуриентов. В случае необходимости увеличить лицензионный объем, заведения могут подать заявление через систему электронного лицензирования.

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