МОН України скоротило ліцензійний обсяг для закладів вищої освіти

МОН зменшує ліцензійний обсяг для багатьох закладів вищої освіти через низьку заповнюваність місць.

Фото: lpnu.ua

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Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що був підписаний наказ, який передбачає звуження ліцензійного обсягу для багатьох закладів вищої освіти. Це рішення стосується ліцензій на всі рівні вищої освіти, а також освітніх програм за регульованими спеціальностями.

Згідно з наказом, Міністерство освіти і науки встановило ліцензійні обсяги для всіх закладів вищої освіти на рівні двох найбільших наборів закладу за відповідною ліцензією за останній період (від 2 до 6 років, залежно від тривалості програми).

Як пояснив Винницький, підставами для цього рішення є такі фактори, як використання менше ніж 50% ліцензованого обсягу щороку або переведення/поновлення здобувачів освіти на строк, що перевищує розрахунковий для певної програми.

Однак, за словами заступника міністра, це рішення не вплине на доступність вищої освіти для цьогорічних вступників. У разі потреби збільшити ліцензійний обсяг, заклади можуть подати заяву через систему електронного ліцензування.

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