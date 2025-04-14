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В Киеве обновят светофоры – появятся кнопки желтого цвета, фото

16:33, 14 апреля 2025
На светофорах внедряют новые кнопки вызова зеленого света для пешеходов с нарушениями зрения.
В Киеве обновят светофоры – появятся кнопки желтого цвета, фото
Источник фото: КГГА
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В Киеве на светофорных объектах устанавливают новые типы кнопок, совмещенные с устройствами звукового сопровождения. Об этом сообщают в КП «Центр организации дорожного движения».

Кнопки имеют новую форму – прямоугольные блоки желтого цвета. Они оснащены сенсором и издают едва заметный звуковой сигнал для лучшей ориентации людей с нарушениями зрения.

Чтобы вызвать зеленый свет для безопасного перехода дороги, пешеходам нужно будет просто поднести руку к кнопке и задержать ее на несколько секунд. На табло кнопки появится надпись «Ждите». В зависимости от установленной программы зеленый свет включится через некоторое время. На различных светофорных объектах это время может составлять от 5 до 30 секунд, что определяется сложностью и интенсивностью дорожного движения и временем суток.

Для людей с нарушениями зрения на прямоугольной кнопке снизу размещена специальная круглая кнопка.

На ней тактильно можно почувствовать стрелку, указывающую направление для перехода дороги. Стрелку нужно нажать для включения звукового сопровождения на время перехода дороги. Когда загорается зеленый свет для пешеходов, устройство изменяет звук, сигнализируя о разрешении начать переход. Этот звук ускоряется к концу выделенного времени для перехода, имитируя мигание зеленого света для пешеходов. Для людей с нарушениями зрения это звуковой ориентир, что разрешение на переход дороги заканчивается.

Кнопки нового типа в первую очередь устанавливаются на пешеходных переходах, которые дублируют подземные и надземные, и на светофорных объектах, построенных в 2024 году.

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Киев

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