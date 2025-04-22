В Украине резко подорожал евро и установил новый рекорд

По состоянию на 22 апреля курс евро составляет 47,76 грн.

Фото: ukrinform.com

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Во вторник, 22 апреля, в Украине официальный курс доллара к гривне снизился на 2 копейки, а евро подорожал на 76 копеек.

Официальный курс доллара был установлен на уровне 41,37 грн. Курс евро составляет 47,76 грн, и, по данным minfin.com.ua, это является новым рекордом.

На 10:00 курс доллара к гривне на «черном рынке» составлял 41,00 – 41,11 грн.

В то же время «черный» курс евро составлял 47,30 – 47,65 грн.

Средний курс евро в кассах банков составлял 47,00 – 48,00 грн (курс на 21 апреля — 46,90 – 47,90 грн).

В разрезе банков наличный курс евро следующий:

ПриватБанк — 47,10 – 48,10 грн

Ощадбанк — 47,10 – 48,10 грн

Райффайзен — 47,00 – 48,05 грн

Укрсиббанк — 46,90 – 48,20 грн

ПУМБ — 47,00 – 48,00 грн

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