63 отдельная механизированная бригада объяснила, почему ищет тату-мастеров и массажистов в ВСУ

В прошлом году бойцы открыли стоматологический кабинет и запустили фабрику по пошиву амуниции.

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63 отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала объявление о вакансиях специалистов по бытовому обслуживанию личного состава и пояснила, что ищет парикмахеров, тату-мастеров и массажистов для улучшения условий для военных.

«63 бригада заботится о своих военных, поэтому ищет специалистов по бытовому обслуживанию личного состава. А именно – парикмахеров, тату-мастеров и массажистов. В первую очередь эти вакансии – для ветеранов войны с боевым опытом, а также для кандидатов, которые имеют ограничения по состоянию здоровья и годны для военной службы только в тыловых подразделениях. Важен также опыт работы в соответствующей сфере», - указали там.

В бригаде отметили, что гарантируют обеспечение профессиональным оборудованием и рабочим местом, достойную зарплату и ежегодный отпуск (две части по 15 дней).

При этом там указали, что это уже не первый шаг 63 бригады для улучшения условий для военных.

В прошлом году бойцы открыли стоматологический кабинет и запустили фабрику по пошиву амуниции, чтобы максимально экипировать воинов.

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