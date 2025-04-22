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63 окрема механізована бригада пояснила, чому шукає тату-майстрів і масажистів у ЗСУ

11:53, 22 квітня 2025
Минулого року бійці відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції.
63 окрема механізована бригада пояснила, чому шукає тату-майстрів і масажистів у ЗСУ
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63 окрема механізована бригада ЗСУ оприлюднила оголошення про вакансії фахівців з побутового обслуговування особового складу, та пояснила, що шукає перукарів, тату-майстрів і масажистів задля покращення умов для військових.

«63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає фахівців з побутового обслуговування особового складу. А саме – перукарів, тату-майстрів і масажистів. В першу чергу ці вакансії – для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження по стану здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Важливий також досвід роботи у відповідній сфері», - вказали там.

У бригаді зазначили, що гарантують забезпечення професійним обладнанням та робочим місцем, гідну заробітну плату та щорічну відпустку (дві частини по 15 діб).

Водночас там вказали, що 2е вже не перший крок 63 бригади задля покращення умов для військових.

Минулого року бійці відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб максимально екіпірувати воїнів.

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ЗСУ військові

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