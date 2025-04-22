В Україні різко подорожчав євро і встановив новий рекорд

Станом на 22 квітня курс євро становить 47,76 грн.

Фото: ukrinform.com

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У вівторок, 22 квітня, в Україні офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро подорожчав на 76 копійок.

Офіційний курс долара був встановлений на рівні 41,37 грн. Курс євро становить 47,76 грн, і, за даними minfin.com.ua, це є новим рекордом.

На 10:00 курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 41,00 - 41,11 грн.

На цей самий час «чорний» курс євро становив 47,30 - 47,65 грн.

Середній курс євро у касах банків був 47,00 - 48,00 грн (курс на 21 квітня - 46,90 - 47,90 грн).

У розрізі банків готівкові курс євро такий:

Приватбанк - 47,10 - 48,10 грн;

Ощадбанк - 47,10 - 48,10 грн;

Райффайзен - 47,00 - 48,05 грн;

Укрсиббанк - 46,90 - 48,20 грн;

ПУМБ - 47,00 - 48,00 грн.

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