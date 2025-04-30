Завещание с условием – как украинцам передавать наследство по собственным правилам

Украинцы могут передать имущество и повлиять на поведение наследника.

Фото: xm-inside

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В современном украинском законодательстве завещание остается основным инструментом реализации права лица распоряжаться своим имуществом после смерти. Оно позволяет не только определить наследников, но и установить условия, при которых те могут получить право на наследство.

Министерство юстиции Украины объясняет, что согласно положениям Гражданского кодекса Украины, завещатель имеет право назначать своими наследниками любых физических лиц - независимо от наличия с ними родственных или семейных связей. В то же время он может лишить наследственного права любое лицо из числа наследников по закону. Исключением являются лишь те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. К ним, согласно статье 1241 Гражданского кодекса, относятся малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова или вдовец и нетрудоспособные родители - они получают по меньшей мере половину той доли, которая принадлежала бы им при наследовании по закону.

Особенностью украинского наследственного права является возможность составить завещание с условием. Как предусмотрено статьей 1242 Гражданского кодекса, завещатель имеет право обусловить возникновение права на наследство определенным событием или фактом - независимо от того, связано ли это условие с поведением наследника. Например, это может быть проживание в определенном месте, наличие других наследников, рождение ребенка, получение высшего образования и тому подобное.

Однако важно помнить, что такое условие должно существовать на момент открытия наследства. Если же определенное в завещании условие противоречит закону или моральным принципам общества - оно считается ничтожным, то есть юридически недействительным. Кроме того, лицо, назначенное наследником в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным только на том основании, что не знало о нем или не могло повлиять на его наступление.

Завещатель также может охватить своим распоряжением не только имущество, которое имеет на момент составления завещания, но и то, что может появиться у него в будущем. Он может распределить все наследство или его часть. Если в завещании определено только распределение прав, то к наследникам переходит и соответствующая доля обязанностей, пропорциональная полученному имуществу, согласно статье 1236 Гражданского кодекса.

Таким образом, украинское законодательство позволяет гражданам гибко распоряжаться своим наследством, учитывая не только имущественные аспекты, но и индивидуальные пожелания, ценности и жизненные обстоятельства. Однако завещателю важно четко сформулировать условия, чтобы они не противоречили закону, и обеспечить правовую определенность для наследников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.