На стройплощадке под Киевом нашли минометные мины времен Второй мировой

В Броварском районе строитель наткнулся на металлический контейнер с минометными минами.

Фото: ГСЧС

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В поселке Барышевка Киевской области на территории строительной площадки работник нашел металлический контейнер с минометными минами. Об этом сообщила пресс-служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

После сообщения на место происшествия оперативно прибыли пиротехники ГСЧС. Во время обследования выяснилось, что в контейнере находятся три минометные мины калибра 82 мм, которые, по предварительным данным, происходят со времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы изъяли и вывезли на специальный полигон, где они будут уничтожены в установленном порядке.

Спасатели отмечают: при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефону 101. Ни в коем случае нельзя касаться, открывать или перемещать такие находки, ведь это может представлять смертельную опасность.

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