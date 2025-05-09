На будмайданчику під Києвом знайшли мінометні міни часів Другої світової

У Броварському районі будівельник натрапив на металевий контейнер із мінометними мінами.

Фото: ДСНС

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У селищі Баришівка, що на Київщині, на території будівельного майданчика працівник знайшов металевий контейнер із мінометними мінами. Про це повідомила пресслужба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Після повідомлення на місце події оперативно прибули піротехніки ДСНС. Під час обстеження з’ясувалося, що у контейнері знаходяться три мінометні міни калібру 82 мм, які, за попередніми даними, походять з часів Другої світової війни.

Вибухонебезпечні предмети вилучили та вивезли на спеціальний полігон, де вони будуть знищені у встановленому порядку.

Рятувальники наголошують: при виявленні підозрілих предметів слід негайно телефонувати за номером 101. У жодному разі не можна торкатися, відкривати або переміщувати такі знахідки, адже це може становити смертельну небезпеку.

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