Внепроцессуальное общение члена ВСП Романа Маселко с руководителями ВККС Пасечником и Омельяном не является основанием для его отвода – ВСП отказало ГБР

В Государственном бюро расследований отметили, что поведение члена ВСП Романа Маселко вызывает сомнения в его беспристрастности при рассмотрении заявления заместителя главы ВККС Алексея Омельяна.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 22 апреля объявил перерыв как в рассмотрении сообщения заместителя главы ВККС Алексея Омельяна о вмешательстве в его деятельность со стороны ГБР, так и в рассмотрении обращения ВККС.

Напоминаем, что 11 марта в здании ВККС сотрудники Государственного бюро расследований провели ряд следственных действий. 14 марта обыски прошли и в доме заместителя главы ВККС Алексея Омельяна. А 17 и 18 марта следователи ГБР провели допросы других членов ВККС.

В ответ на действия ГБР ВККС обратилась к ВСП с сообщением о вмешательстве. Кроме того, самостоятельно к ВСП обратился Алексей Омельян.

Заседание ВРП 22 апреля началось с ходатайств главы ВККС Андрея Пасечника и заместителя главы Комиссии Алексея Омельяна о рассмотрении обращений без онлайн-трансляции. Свою позицию представители ВККС мотивировали тем, что во время трансляции могут быть разглашены важные сведения досудебного расследования.

Интересно, что против такого подхода выступили следователи ГБР, которые отметили, что никакой тайны досудебного расследования во время заседания разглашено не будет.

Глава ВРП Григорий Усик сообщил следователям ГБР, что членам ВСП нужен от Бюро расследований разрешение в связи с потенциальным разглашением сведений досудебного расследования во время заседания ВРП. «Мы можем сейчас предоставить вам такое разрешение в устной форме», – сообщили следователи ГБР. Однако в итоге ВСП приняла решение об объявлении перерыва.

Вместе с тем, как следует из обращения к Высшему совету правосудия старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Андрея Клыжко, в тот же день рассмотрения между членом ВСП Романом Маселко и присутствующим руководством ВККС в лице Андрея Пасечника и Алексея Омельяна состоялось внепроцессуальное общение после объявления перерыва в заседании.

По мнению старшего следователя, такое поведение члена ВСП Маселко создает основания для сомнений в его беспристрастности при рассмотрении соответствующих обращений от ВККС и Омельяна в частности.

Так, старший следователь ГБР Андрей Клыжко подал заявление об отводе члена ВСП Романа Маселко, аргументируя это двумя ключевыми обстоятельствами, которые, по его мнению, свидетельствуют о предвзятости Маселко.

Внепроцессуальное общение. 22 апреля, после объявления ВСП перерыва в рассмотрении обращения ВККС относительно соблюдения гарантий независимости и сообщения о вмешательстве в деятельность члена ВККС, Роман Маселко общался с главой ВККС Андреем Пасичнеком и заместителем главы ВККС Александром Омельяном. По мнению Клыжко, такое общение за пределами официального процесса может вызвать сомнения у стороннего наблюдателя относительно беспристрастности Маселко.

Пренебрежительное отношение к представителям ГБР. Во время заседания ВСП Маселко, по утверждению Клыжко, демонстрировал пренебрежительное отношение к представителям ГБР, что может повлиять на объективность рассмотрения вопроса.

Однако 6 мая ВСП, рассмотрев заявление Клыжко, отказала в отводе Романа Маселко, аргументируя это тем, что заинтересованность должна быть подтверждена доказательствами, но таких доказательств в заявлении Клыжко не предоставлено.

Кроме того, ВСП классифицирует указанные Клыжко обстоятельства (внепроцессуальное общение и пренебрежительное отношение) как оценочные, то есть такие, которые требуют дополнительного обоснования. По мнению ВСП, эти факты не свидетельствуют о прямой или косвенной заинтересованности Маселко в результате рассмотрения дела.

Очевидно, с позиции ГБР, отказ ВСП в отводе Маселко может выглядеть недостаточно обоснованным и свидетельствовать об игнорировании объективных обстоятельств, вызывающих сомнения в беспристрастности члена ВСП. Даже если это общение не имело прямой связи с предметом рассмотрения, оно создает впечатление возможной предвзятости, что является достаточным основанием для отвода по стандартам объективного стороннего наблюдателя.

Означает ли отказ в отводе без детального рассмотрения всех обстоятельств нежелание ВСП признавать потенциальные проблемы с беспристрастностью своих членов – вопрос открытый.

Очевидно, ВСП не может допускать каких-либо подозрений в необъективности или в попытке избежать рассмотрения неудобных вопросов, иначе это может стимулировать недоверие к органу судейского управления. Решение таких ситуаций в будущем требует прозрачного и обоснованного подхода, чтобы обеспечить доверие к судебной системе и ее институтам.

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