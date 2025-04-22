Жалобы ВККС на действия ГБР поставили на паузу – решения Высшего совета правосудия пока нет

Высший совет правосудия решил пока что не давать оценку событиям вокруг ВККС, а руководство Комиссии хочет, чтобы обращения ВККС рассматривались без трансляции.

Источник фото: ВСП

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Высший совет правосудия 22 апреля 2025 года объявил перерыв как в рассмотрении сообщения заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна о вмешательстве в его деятельность со стороны ГБР, так и в рассмотрении обращения ВККС в пленарном составе о соблюдении гарантий независимости Комиссии.

Напомним, что 11 марта в здании ВККС сотрудники Государственного бюро расследований провели ряд следственных действий.

14 марта обыски прошли и дома у заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна.

17 и 18 марта следователи ГБР провели допросы других членов ВККС.

Следственные действия происходили в рамках трех уголовных производств, которые были зарегистрированы на основании:

заявления группы судей ликвидированного в 2022 году ОАС города Киева относительно технических проблем, возникших с программным обеспечением Комиссии 9 июля 2024 года при сдаче ими квалификационного экзамена в здании ВККС

заявления народного депутата Максима Бужанского в связи с вероятно ложными показаниями Алексея Омельяна в судебном заседании по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Алексея Тандыра в феврале 2024 года

заявления судьи Печерского райсуда города Киева Оксаны Царевич от 4 декабря 2024 года, которое стала следствием как нежелания ВККС выполнять судебные решения в пользу судьи, так и сомнительными действиями Комиссии по сбору информации относительно как близких к судье лиц, так и лиц, с которыми она очень давно не поддерживает отношения – подробнее по ссылке.

В ответ на действия ГБР 17 марта ВККС обратилась в Высший совет правосудия с просьбой принять меры по обеспечению авторитета правосудия и с целью недопущения нарушения гарантий независимости ВККС.

Кроме того, самостоятельно с обращением к ВСП обратился Алексей Омельян.

В Совете правосудия, впрочем, не слишком торопились с рассмотрением соответствующих обращений, в итоге назначив их рассмотрение только на 22 апреля.

Заседание ВСП 22 апреля началось с ходатайств председателя ВККС Андрея Пасечника и заместителя председателя Комиссии Алексея Омельяна о рассмотрении х обращений без online трансляции.

Свою позицию представители ВККС мотивировали тем, что во время трансляции могут быть разглашены некоторые важные сведения досудебного расследования.

Интересно, что против такого подхода выступили следователи ГБР, которые отметили, что никакая тайна досудебного расследования разглашена во время заседания не будет.

В ответ председатель ВККС Андрей Пасечник сообщил, что по информации Комиссии, относительно действий как ВККС в целом, так и отдельных ее членов, в 2024-2025 годах ГБР зарегистрировано уже шесть уголовных производств.

Также отметим, что 17 апреля НАБУ сообщило о подозрении члену ВККС Владимиру Луганскому, который подозревается в получении незаконных доплат к должностному окладу судьи, а затем и к увеличенному размеру пожизненного денежного содержания судьи.

Однако председатель ВСП Григорий Усик рассказал, что Совет правосудия будет рассматривать только те обращения, которые уже поступили от ВККС в ВСП, то есть обращения, которые касаются трех указанных уголовных производств.

Впрочем, на этом заседание ВСП фактически и завершилось, поскольку председатель Совета правосудия также сообщил следователям ГБР о том, что членам ВСП необходимо получить от Бюро расследований разрешение в связи с потенциальным разглашением сведений досудебного расследования во время заседания ВСП.

«Мы можем сейчас предоставить вам такое разрешение в устной форме», – сообщили следователи ГБР.

«Статья 222 Уголовного процессуального кодекса предусматривает, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения и в том объеме, в котором следователи или прокуроры сочтут это возможным», - завершил дискуссию председатель Совета правосудия.

В итоге 9 голосами «за» (еще трое членов ВСП голосовали «против») Совет правосудия принял решение об объявлении перерыва в вопросе рассмотрения обращений ВККС и заместителя председателя ВККС на неопределенное время.

Автор Вячеслав Хрипун

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