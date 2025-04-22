Скарги ВККС на дії ДБР поставили на паузу – рішення Вищої ради правосуддя поки що немає

Вища рада правосуддя вирішила поки що не давати оцінку подіям навколо ВККС, а керівництво Комісії хоче, щоб звернення ВККС розглядалися без трансляції.

Джерело фото: ВРП

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Вища рада правосуддя 22 квітня 2025 року оголосила перерву як у розгляді повідомлення заступника голови ВККС Олексія Омельяна про втручання в його діяльність зі сторони ДБР, так і у розгляді звернення ВККС у пленарному складі щодо дотримання гарантій незалежності Комісії.

Нагадаємо, що 11 березня у будівлі ВККС співробітники Державного бюро розслідувань провели низку слідчих дій.

14 березня обшуки відбулися і вдома у заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

17 та 18 березня слідчі ДБР здійснили допити інших членів ВККС.

Слідчі дії відбувалися у межах трьох кримінальних проваджень, які були зареєстровані на підставі:

заяви групи суддів ліквідованого у 2022 році ОАС міста Києва стосовно технічних проблем, які виникли з програмним забезпеченням Комісії 9 липня 2024 року під час складання ними кваліфікаційного іспиту в будівлі ВККС

заяви народного депутата Максима Бужанського у зв’язку з ймовірно неправдивими свідченнями Олексія Омельяна у судовому засіданні по справі колишнього судді Макарівського райсуду Олексія Тандира у лютому 2024 року

заяви судді Печерського райсуду міста Києва Оксани Царевич від 4 грудня 2024 року, яка стала наслідком як небажання ВККС виконувати судові рішення на користь судді, так і сумнівними діями Комісії щодо збору інформації стосовно як близьких до судді осіб, так і осіб, з якими вона дуже давно не підтримує відносини – детальніше за посиланням.

У відповідь на дії ДБР 17 березня ВККС звернулася до Вищої ради правосуддя з проханням вжити заходів для забезпечення авторитету правосуддя та з метою недопущення порушення гарантій незалежності ВККС.

Крім того, самостійно зі зверненням до ВРП звернувся Олексій Омельян.

У Раді правосуддя, втім, не надто поспішали з розглядом відповідних звернень, у підсумку призначивши їх розгляд аж на 22 квітня.

Засідання ВРП 22 квітня розпочалося з клопотань голови ВККС Андрія Пасічника та заступника голови Комісії Олексія Омельяна про розгляд звернень без online трансляції.

Свою позицію представники ВККС мотивували тим, що під час трансляції можуть бути розголошені якійсь важливі відомості досудового розслідування.

Цікаво, що проти такого підходу виступили слідчі ДБР, які зазначили, що ніякої таємниці досудового розслідування розголошено під час засідання не буде.

У відповідь голова ВККС Андрій Пасічник повідомив, що за інформацією Комісії, стосовно дій як ВККС в цілому, так і стосовно окремих її членів, у 2024-2025 роках ДБР зареєстровано вже шість кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що 17 квітня НАБУ повідомило про підозру члену ВККС Володимиру Луганському, якого підозрюють у отриманні незаконних доплат до посадового окладу судді, а потім і збільшеного розміру довічного грошового утримання судді.

Однак, голова ВРП Григорій Усик розповів, що Рада правосуддя буде розглядати тільки ті звернення, які вже надійшли від ВККС до ВРП, тобто звернення, які стосуються трьох вказаних кримінальних проваджень.

Втім на цьому засідання ВРП фактично й завершилося, адже голова Ради правосуддя також повідомив слідчим ДБР про те, що членам ВРП потрібен від Бюро розслідувань дозвіл у зв’язку з потенційним розголошенням відомостей досудового розслідування під час засідання ВРП.

«Ми можемо зараз надати вам такий дозвіл в усній формі», - повідомили слідчі ДБР.

«Стаття 222 Кримінального процесуального кодексу передбачає, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу і в тому обсязі, в якому слідчі або прокурори визнають це можливим», - завершив дискусію голова Ради правосуддя.

У підсумку, 9 голосами «за» (ще троє членів ВРП були «проти») Рада правосуддя прийняла рішення про оголошення перерви у питанні розгляду звернень ВККС та заступника голови ВККС на невизначений час.

Автор В’ячеслав Хрипун

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