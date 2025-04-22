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ВРП звільнила суддів Миколу Шершака та Юрія Сливу за вчинення істотних дисциплінарних проступків

17:00, 22 квітня 2025
Суддів Миколу Шершака та Юрія Сливу звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.
ВРП звільнила суддів Миколу Шершака та Юрія Сливу за вчинення істотних дисциплінарних проступків
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У вівторок, 22 квітня, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Шершака Миколу Івановича з посади судді Зарічного районного суду міста Суми та Сливу Юрія Михайловича з посади судді Київського апеляційного суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подань Другої Третьої Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, які вирішили притягнути суддів до дисциплінарної відповідальності та застосувати до них дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Нагадаємо, 22 квітня ВРП звільнила у відставку суддю Самбірського міськрайонного суду Львівської області Володимира Галина.

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суддя звільнення ВРП

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