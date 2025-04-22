ВРП звільнила у відставку суддю Самбірського міськрайонного суду Львівської області Володимира Галина

Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 22 квітня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

ВРП вирішила звільнити Володимира Галина з посади судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила у відставку суддю Дніпропетровського райсуду Сергія Реброва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.