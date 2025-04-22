Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП звільнила у відставку суддю Самбірського міськрайонного суду Львівської області Володимира Галина

13:59, 22 квітня 2025
Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.
ВРП звільнила у відставку суддю Самбірського міськрайонного суду Львівської області Володимира Галина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 22 квітня  розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.  

ВРП вирішила звільнити Володимира Галина з посади судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила у відставку суддю Дніпропетровського райсуду Сергія Реброва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи залежить право приватного виконавця на отримання основної винагороди від перебування на виконанні постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

У випадках, коли стягувач самостійно передає виконавчий документ на виконання приватному виконавцю, після того як державний виконавець уже розпочав стягнення виконавчого збору, останнє виконавче провадження підлягає закінченню.

Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

Втрату особового складу і тимчасову втрату окремих територій держави депутати пропонують не вважати злочином за певних умов

Народні депутати внесли законопроект, за яким за сукупності умов не будуть вважатися злочином дії військового командування, що призвели до втрати особового складу, військового майна чи тимчасової втрати окремих територій держави.

«Ви не впоралися з легким завданням» – у ВККС відповіли на претензії кандидатів в апеляційні суди

В Комісії закликали кандидатів, які незадоволені отриманим результатом, оприлюднити свої практичні завдання, щоб «усі все побачили».

Вплив суддівського стресу на правосуддя недооцінили — чому добробут суддів та надмірне навантаження можуть стати наступною темою висновку КРЄС

Надмірне навантаження на суддів – це замкнене коло, яке призводить до постійного стресу, помилок, втрати емпатії та професійного вигорання, гонитви за кількісними показниками, погіршення якості розгляду справ і – як наслідок – до втрати довіри: КРЄС може підготувати висновок щодо зв’язку між добробутом суддів та їх доброчесністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду