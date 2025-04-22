ВСП уволил в отставку судью Самборского горрайонного суда Львовской области Владимира Галина

Судья уволен в связи с подачей заявления об отставке.

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Высший совет правосудия 22 апреля рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

ВСП решил уволить Владимира Галина с должности судьи Самборского горрайонного суда Львовской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее мы писали, что ВСП уволил в отставку судью Днепропетровского райсуда Сергея Реброва.

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