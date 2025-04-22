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В Киеве будут судить нотариуса, которая на основании поддельных документов зарегистрировала право собственности на землю

17:54, 22 апреля 2025
В результате действий нотариуса территориальной общине города Киева нанесен ущерб на общую сумму 15,7 млн гривен.
В Киеве будут судить нотариуса, которая на основании поддельных документов зарегистрировала право собственности на землю
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В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении нотариуса одной из Киевских государственных нотариальных контор по фактам служебной халатности. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что нотариус, с нарушением требований действующего законодательства, на основании поддельных документов осуществила государственную регистрацию права собственности на 2 земельных участка, расположенных в пределах города Киева и находящихся в коммунальной собственности.

В результате указанных действий территориальной общине города Киева был причинен ущерб на сумму 15,7 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Теперь нотариусу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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прокуратура Киев нотариус

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