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В парламентском Комитете рассмотрят законопроект о криптовалюте на более чем 200 страниц

12:11, 22 апреля 2025
Даниил Гетманцев раскрыл несколько пунктов — остальное обещает после комитета.
В парламентском Комитете рассмотрят законопроект о криптовалюте на более чем 200 страниц
Источник фото: sluga-narodu.com
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На комитет 24 апреля вынесут законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это сложный документ на более чем 200 страниц, который объединяет все основные вопросы относительно криптоактивов. Регулирование оборота, статус регуляторов, налогообложение.

В частности, он будет включать такие пункты:

Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного года потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов.

Переходный период. Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

«Больше о законопроекте расскажу в четверг после комитета», — указал он.

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криптовалюта

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