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У парламентському Комітеті розглянуть законопроект про криптовалюту на понад 200 сторінок

12:11, 22 квітня 2025
Данило Гетманцев розкрив кілька пунктів – решту обіцяє після комітету.
У парламентському Комітеті розглянуть законопроект про криптовалюту на понад 200 сторінок
Джерело фото: sluga-narodu.com
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На комітет 24 квітня винесуть законопроект про віртуальні активи. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, це складний документ на понад 200 сторінок, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування.

Зокрема, він буде включати такі пункти:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель – оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів.

Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

«Більше про законопроект розповім в четвер після комітету», - вказав він.

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