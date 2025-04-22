У Києві судитимуть нотаріуса, яка на підставі підроблених документів зареєструвала право власності на землю

Внаслідок дій нотаріуса територіальній громаді міста Києва спричинено збитків на загальну суму 15,7 млн гривень.

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У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно нотаріуса однієї із Київських державних нотаріальних контор за фактами службової недбалості. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що нотаріус у порушення вимог норм чинного законодавства, на підставі підроблених документів, здійснила державну реєстрацію права власності на 2 земельні ділянки, які розташовані в межах міста Києва та перебувають у комунальній власності.

Внаслідок вказаних дій територіальній громаді міста Києва спричинено збитків на загальну суму 15,7 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скерована до суду.

Тепер нотаріусу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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