Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП уволил судей Николая Шершака и Юрия Сливу за совершение существенных дисциплинарных проступков

17:00, 22 апреля 2025
Судей Николая Шершака и Юрия Сливу уволили на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.
ВСП уволил судей Николая Шершака и Юрия Сливу за совершение существенных дисциплинарных проступков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 22 апреля, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Николая Ивановича Шершака с должности судьи Заречного районного суда города Сумы и Юрия Михайловича Сливы с должности судьи Киевского апелляционного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация данной процедуры осуществлялась на основании представлений Второй и Третьей дисциплинарных палат Высшего совета правосудия, которые приняли решение привлечь судей к дисциплинарной ответственности и применить к ним дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пункт 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусматривает, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

Напомним, 22 апреля ВСП также уволил в отставку судью Самборского горрайонного суда Львовской области Владимира Галина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья увольнение ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Жалобы ВККС на действия ГБР поставили на паузу – решения Высшего совета правосудия пока нет

Высший совет правосудия решил пока что не давать оценку событиям вокруг ВККС, а руководство Комиссии хочет, чтобы обращения ВККС рассматривались без трансляции.

Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Верховный Суд разъяснил, зависит ли право частного исполнителя на получение основного вознаграждения от нахождения на исполнении постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора

В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней – Верховный Суд разъяснил, утратило ли оно право на выплату пособия на проживание после возвращения в Украину

Верховный Суд указал условия, при которых выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не продлевается в случае выезда за границу.

Влияние судейского стресса на правосудие недооценили — почему благополучие судей и чрезмерная нагрузка могут стать следующей темой заключения КСЭС

Чрезмерная нагрузка на судей – это замкнутый круг, который приводит к постоянному стрессу, ошибкам, потере эмпатии и профессиональному выгоранию, погоне за количественными показателями, ухудшению качества рассмотрения дел и – как следствие – к потере доверия: КСЭС может подготовить заключение о связи между благополучием судей и их добросовестностью.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду