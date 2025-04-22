ВСП уволил судей Николая Шершака и Юрия Сливу за совершение существенных дисциплинарных проступков

Судей Николая Шершака и Юрия Сливу уволили на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

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Во вторник, 22 апреля, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Николая Ивановича Шершака с должности судьи Заречного районного суда города Сумы и Юрия Михайловича Сливы с должности судьи Киевского апелляционного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация данной процедуры осуществлялась на основании представлений Второй и Третьей дисциплинарных палат Высшего совета правосудия, которые приняли решение привлечь судей к дисциплинарной ответственности и применить к ним дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пункт 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусматривает, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

Напомним, 22 апреля ВСП также уволил в отставку судью Самборского горрайонного суда Львовской области Владимира Галина.

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