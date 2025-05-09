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В Таиланде зафиксировали вспышку сибирской язвы и «лихорадки глухоты» из-за употребления сырого мяса

13:18, 9 мая 2025
«Лихоманка глухоты» получила свое название из-за способности инфекции вызывать необратимую потерю слуха.
В Таиланде зафиксировали вспышку сибирской язвы и «лихорадки глухоты» из-за употребления сырого мяса
Фото: unsplash
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В Таиланде предупредили о вспышках опасных заболеваний, связанных с употреблением или обработкой сырого мяса. Речь идёт о сибирской язве и бактериальной инфекции Streptococcus suis, известной в стране как «лихорадка глухоты», которая может привести к необратимой потере слуха. Об этом сообщает Independent.

В частности, в провинции Мукдахан подтверждены три случая заболевания сибирской язвой, один из которых закончился летально. Двое других пациентов находятся в больнице.

Власти усилили эпиднадзор — под наблюдение попали 636 человек, которые могли контактировать с заражёнными. Из них 538 уже прошли обязательный недельный медицинский мониторинг, ещё 98 остаются под наблюдением и получают профилактический курс антибиотика (доксициклин).

Как известно, сибирскую язву вызывает бактерия Bacillus anthracis. Заражение происходит через контакт с инфицированными животными или почвой, однако болезнь не передаётся от человека к человеку. Споры бактерии могут сохраняться в окружающей среде десятилетиями.

Местные власти призывают население употреблять только хорошо приготовленное мясо и избегать сырой или полусырой говядины и свинины.

Отдельно, в провинции Пхре зафиксирован резкий рост числа заражений Streptococcus suis, известной как «лихорадка глухоты». Министр здравоохранения Сомсак Тепсутин сообщил о 14 подтверждённых случаях и как минимум двух смертях. Подавляющее большинство пациентов недавно употребляли традиционное блюдо из сырой свинины — ляп му (острый салат из рубленой свинины).

«Лихорадка глухоты» получила своё название из-за способности инфекции вызывать стойкую потерю слуха. Людям, у которых после употребления или обработки сырой свинины наблюдаются высокая температура и мышечная боль, рекомендуется срочно обращаться к врачу. В Минздраве подчёркивают: своевременное лечение критически важно, поскольку осложнения могут быть необратимыми.

Власти Таиланда уже координируют действия между ведомствами для контроля ситуации и поддержания общественного доверия. Регулярные обновления по ходу расследования и мер безопасности обещают публиковать в дальнейшем.

Медики продолжают напоминать: залог профилактики — безопасное обращение с мясом и его тщательная термическая обработка.

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Таиланд

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