У Таїланді зафіксували спалах сибірської виразки та «лихоманки глухоти» через вживання сирого м’яса

«Лихоманка глухоти» отримала свою назву через здатність інфекції спричиняти незворотну втрату слуху.

Фото: unsplash

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У Таїланді попередили про спалахи небезпечних захворювань, пов’язаних зі споживанням або обробкою сирого м’яса. Йдеться про сибірську виразку та бактеріальну інфекцію Streptococcus suis, відому в країні як «лихоманка глухоти», що може призводити до незворотної втрати слуху. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, у провінції Мукдахан підтверджено три випадки захворювання на сибірську виразку, один із яких завершився летально. Двоє інших пацієнтів перебувають у лікарнях.

Влада посилила епідеміологічний нагляд — під спостереження потрапили 636 осіб, які могли контактувати з інфікованими. Із них 538 уже пройшли обов’язковий тижневий медичний моніторинг, ще 98 — досі перебувають під наглядом і отримують профілактичний курс антибіотиків (доксициклін).

Як відомо, сибірську виразку спричинює бактерія Bacillus anthracis. Заразитися можна через контакт із зараженими тваринами або ґрунтом, проте хвороба не передається від людини до людини. Спори цієї бактерії можуть зберігатися в довкіллі десятиліттями.

Місцева влада закликає громадян уживати лише добре приготоване м’ясо й уникати сирої чи напівсирої яловичини та свинини.

Окремо, у провінції Пхре різко зросла кількість випадків зараження Streptococcus suis, відому як «лихоманка глухоти». Міністр охорони здоров’я Сомсак Тепсутін повідомив про 14 підтверджених випадків і щонайменше дві смерті. Переважна більшість пацієнтів нещодавно вживали традиційну страву з сирої свинини — ляп му (гострий салат із подрібненої свинини).

«Лихоманка глухоти» отримала свою назву через здатність інфекції спричиняти постійну втрату слуху. Людям, які відчувають високу температуру й м’язовий біль після вживання або обробки сирої свинини, радять негайно звертатися до лікаря. У МОЗ підкреслили: своєчасне лікування критично важливе, адже ускладнення можуть бути незворотними.

Влада Таїланду вже координує зусилля між відомствами для контролю ситуації та підтримки громадської довіри. Регулярні оновлення стану розслідування та заходів безпеки обіцяють публікувати надалі.

Медики продовжують наголошувати: запорука профілактики — безпечне поводження з м’ясом і ретельне приготування їжі.

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