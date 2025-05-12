На Львовщине в ДТП пострадали двое детей – авто вылетело с дороги, фото

Авария произошла на трассе «Киев-Чоп».

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Во Львовской области в результате ДТП пострадали четыре человека — среди них двое детей. Как сообщили в полиции, авария произошла 11 мая в 10:45 на трассе «Киев-Чоп» возле села Гамалиевка, Львовского района. По предварительным данным, столкнулись Seat Ibiza, которым управлял 23-летний житель района, и Skoda Octavia под управлением 41-летнего жителя Киева.

В результате столкновения травмы получили трое пассажиров Skoda — 41-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 10 лет, а также водитель Seat. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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