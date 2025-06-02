Украина официально передала России список депортированных детей

Всего в списке несколько сотен украинских детей, депортированных в Россию.

Фото: ukr.radio

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В понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле при посредничестве Турции украинская делегация передала российской стороне список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в Россию, насильственно перемещены в пределах временно оккупированных территорий или все еще незаконно удерживаются там. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

«Возвращение незаконно перемещенных украинских детей остается одним из ключевых пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Еще 11 марта 2025 года в Джидде, во время переговоров между Украиной и США, украинская сторона подтвердила свою готовность к введению 30-дневного прекращения огня — вместе с его гуманитарной составляющей, которая включает возвращение детей», — заявили в Минюсте.

Для усиления работы в этом направлении Министерство юстиции создало Реестр сведений о депортированных или насильственно перемещенных детях. Его цель — обеспечить системный учет таких случаев, способствовать межведомственному взаимодействию и заложить основу для будущей работы по документированию, международной адвокации и возвращению детей на Родину.

В Минюсте подчеркнули, что насильственная депортация украинских детей является одним из самых масштабных и системных преступлений, совершаемых РФ с начала полномасштабного вторжения. Ее цель — уничтожение украинской идентичности через насильственную индоктринацию, ассимиляцию и русификацию похищенных детей.

«Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и одной из признаков геноцида в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Это также прямо противоречит нормам Конвенции ООН о правах ребенка», — добавили в ведомстве.

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