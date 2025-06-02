Україна офіційно передала Росії список депортованих дітей

Загалом у списку кілька сотень українських дітей, яких було депортовано до Росії.

Фото: ukr.radio

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У понеділок, 2 червня, під час переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, українська делегація передала російській стороні список із кількох сотень українських дітей, яких було депортовано до Росії, примусово переміщено в межах тимчасово окупованих територій або які досі незаконно утримуються там. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

«Повернення незаконно переміщених українських дітей залишається одним із ключових пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Ще 11 березня 2025 року в Джидді, під час перемовин між Україною та США, українська сторона підтвердила свою готовність до запровадження 30-денного припинення вогню — разом із його гуманітарною складовою, яка включає повернення дітей», - заявили у Мін’юсті.

Для посилення роботи в цьому напрямі Міністерство юстиції створило Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. Його мета — забезпечити системний облік таких випадків, сприяти міжвідомчій взаємодії та закласти підґрунтя для майбутньої роботи з документування, міжнародної адвокації та повернення дітей на Батьківщину.

У Мін’юсті зазначили, що примусова депортація українських дітей є одним із наймасштабніших і найбільш системних злочинів, які вчиняє РФ від початку повномасштабного вторгнення. Її мета — знищення української ідентичності через насильницьку індоктринацію, асиміляцію та русифікацію викрадених дітей.

«Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і однією з ознак геноциду відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Це також прямо суперечать нормам Конвенції ООН про права дитини», - додали у відомстві.

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