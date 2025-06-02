Сергія Вдовіченка обрали головою Асоціації суддів Конституційного Суду

Відбулися загальні збори Асоціації суддів Конституційного Суду України

Фото: КСУ

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Представники Асоціації суддів Конституційного Суду України провели загальні збори, під час яких обговорили результати діяльності Асоціації та кадрові питання. Про це повідомила пресслужба КСУ.

Під час засідання було обрано нових Голову Асоціації – колишнього суддю КСУ Вдовіченка Сергія Леонідовича та заступника – суддю КСУ у відставці Лилака Дмитра Дмитровича.

«Асоціація суддів Конституційного Суду України є громадською суддівською організацією, утвореною відповідно до Конституції України, Закону України „Про громадські об’єднання“, інших нормативно-правових актів, що стосуються утворення і діяльності громадських організацій», - нагадали у КСУ.

Метою діяльності асоціації є участь у громадському і суспільному житті держави, сприяння органам державної влади і місцевого самоврядування в реалізації їх повноважень у сфері правотворення і правозастосування та сприяння суддям Конституційного Суду України у відставці (на пенсії), діючим суддям Конституційного Суду України як громадянам України у здійсненні і захисті їх конституційних прав і свобод, а також прав і свобод та законних інтересів, передбачених законодавством України, іншими нормативно-правовими актами.

Асоціація діє на підставі Положення про громадську організацію „Асоціація суддів Конституційного Суду України“ в новій редакції, затвердженого загальними зборами організації 12 жовтня 2016 року та зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 22 листопада 2016 року.

До складу асоціації входить 24 особи із суддів Конституційного Суду України у відставці.

Фото: КСУ

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