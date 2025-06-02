Сергея Вдовиченко избрали председателем Ассоциации судей Конституционного Суда

Состоялось общее собрание Ассоциации судей Конституционного Суда Украины.

Фото: КСУ

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Представители Ассоциации судей Конституционного Суда Украины провели общее собрание, в ходе которого обсудили результаты деятельности Ассоциации и кадровые вопросы. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Во время заседания был избран новый председатель Ассоциации — бывший судья КСУ Сергей Леонидович Вдовиченко, а также заместитель — судья КСУ в отставке Дмитрий Дмитриевич Лилак.

«Ассоциация судей Конституционного Суда Украины является общественной судейской организацией, созданной в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины „О общественных объединениях“ и другими нормативно-правовыми актами, касающимися создания и деятельности общественных организаций», — напомнили в КСУ.

Целью деятельности Ассоциации является участие в общественной и государственной жизни, содействие органам государственной власти и местного самоуправления в реализации их полномочий в сфере правотворчества и правоприменения, а также поддержка судей Конституционного Суда Украины в отставке (на пенсии), действующих судей КСУ как граждан Украины в осуществлении и защите их конституционных прав и свобод, а также прав, свобод и законных интересов, предусмотренных законодательством Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Ассоциация действует на основании Положения о общественной организации «Ассоциация судей Конституционного Суда Украины» в новой редакции, утвержденной общим собранием 12 октября 2016 года и зарегистрированной в Главном территориальном управлении юстиции в г. Киеве 22 ноября 2016 года.

В состав Ассоциации входят 24 человека из числа судей Конституционного Суда Украины в отставке.

Фото: КСУ

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