В Уманском ТЦК сделали заявление по поводу схемы фиктивного бронирования военнообязанных

По данному факту, с целью установления причин и обстоятельств, в Уманском РТЦК и СП проведены служебные проверки.

Фото: ГБР

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Уманском ТЦК была раскрыта схема фиктивного бронирования военнообязанных за 7 тысяч долларов.

Черкасский областной ТЦК выступил с заявлением относительно обнародованной информации ГБР о незаконном бронировании военнообязанных в Уманском РТЦК и СП.

«Указанный случай был зафиксирован в одном из отделов Уманского РТЦК и СП. Сотрудниками ГБР проведены обыски в помещениях указанного учреждения, в ходе которых изъяты доказательства, подтверждающие факты правонарушений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту с целью установления причин и обстоятельств в Уманском РТЦК и СП проведены служебные проверки.

«По их результатам выявлены отдельные случаи внесения недостоверной информации в Реестр «Оберіг». Руководством Черкасского ОТЦК и СП незамедлительно были проинформированы органы ГБР о выявленных нарушениях.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) неуклонно придерживаются принципов нулевой терпимости к коррупции, нарушениям служебной дисциплины и этических стандартов, а также активно взаимодействуют с правоохранительными органами для обеспечения прозрачности и законности своей деятельности», — добавили в ТЦК.

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