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В Уманському ТЦК зробили заяву щодо схеми фіктивного бронювання військовозобов’язаних

20:01, 2 червня 2025
За даним фактом, з метою встановлення причин та обставин, в Уманському РТЦК та СП проведено службові перевірки.
В Уманському ТЦК зробили заяву щодо схеми фіктивного бронювання військовозобов’язаних
Фото: ДБР
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Уманському ТЦК викрили схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за 7 тисяч доларів.

Черкаський обласний ТЦК зробив заяву щодо оприлюдненої інформації ДБР про незаконне бронювання військовозобов’язаних в Уманському РТЦК та СП.

«Зазначений випадок було зафіксовано в одному з відділів Уманського РТЦК та СП. Співробітниками ДБР проведено обшуки у приміщеннях зазначеної установи, під час яких вилучено доказові матеріали, що підтверджують факти правопорушень», - йдеться у заяві.

Зазначається, що за даним фактом, з метою встановлення причин та обставин, в Уманському РТЦК та СП проведено службові перевірки.

«За їх результатами виявлено окремі випадки внесення недостовірної інформації до Реєстру «Оберіг». Керівництвом Черкаського ОТЦК та СП було негайно повідомлено органи ДБР про виявлені порушення.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неухильно дотримуються принципів нульової толерантності до корупції, порушень службової дисципліни та етичних стандартів, а також активно взаємодіють з правоохоронними органами задля забезпечення прозорості й законності своєї діяльності», - додали у ТЦК.

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ДБР ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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