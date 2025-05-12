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В Министерстве мира прогнозируют значительный отчисление студентов-мужчин

19:31, 12 мая 2025
Часть студентов-мужчин может быть отчислена после весенней сессии, - сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
В Министерстве мира прогнозируют значительный отчисление студентов-мужчин
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В Министерстве образования допускают, что после весенней сессии значительная часть студентов-мужчин может быть отчислена. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью «Зеркалу недели», комментируя ход проверок учреждений высшего образования.

По его словам, сейчас более чем в 100 вузах проводится проверка с целью выяснить, действительно ли там учатся мужчины в возрасте от 25 лет.

Он также подчеркнул, что при очной форме обучения такая проверка проходит физически — непосредственно в учебных аудиториях.

«Также проверяется документация, результаты экзаменов. И уже сейчас очевидно, что в этом году у нас будет достаточно много студентов, которые по итогам сессии в мае-июне будут отчислены», – спрогнозировал заместитель министра.

Он также отметил, что есть и примерные студенты старшего возраста.

«Надо сказать, что у нас есть огромное количество мужчин старше 25 лет, которые на сегодняшний день поняли, что образование — это то, чем они не воспользовались в восемнадцать, и теперь вернулись к этому вопросу и часто являются образцовыми студентами. И мы очень заинтересованы в том, чтобы они продолжали развиваться. Ведь это и есть будущий человеческий капитал нашей страны», – отметил Винницкий.

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