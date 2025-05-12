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Избран председатель и судья-спикера Киверцовского районного суда Волынской области

20:37, 12 мая 2025
Главой суда избрали Александра Костюкевича.
Избран председатель и судья-спикера Киверцовского районного суда Волынской области
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В понедельник, 12 мая, в Киверцовском районном суде Волынской области состоялось общее собрание судей, на котором путем тайного голосования, сроком на три года, председателем суда был избран Александр Костюкевич.

Также решением собрания судей от 12 мая 2025 года судьей-спикером Киверцовского районного суда области избрана судья Виктория Корецкая.

В суде отметили, что судья-спикер выполняет функции по информированию общественности о деятельности суда, комментированию судебных решений (в пределах, разрешенных законом), налаживанию связей со СМИ и содействию повышению уровня правовой осведомленности граждан.

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