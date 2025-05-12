На Закарпатье суд избрал меру пресечения двум служителям УПЦ МП, которые переправляли за границу уклонистов

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Фото: dpsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье взяли под стражу двух жителей региона, которые пытались организовать незаконную переправку в Румынию военнообязанного лица. Оба мужчины являются служителями Московского патриархата. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Злоумышленников задержали после получения ими неправомерного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов США за попытку осуществления незаконной сделки на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы «Хижа» Мукачевского пограничного отряда.

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, после чего им было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.

Позже Воловецкий районный суд избрал для переправщиков меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 212 и 243 тысяч гривен.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.