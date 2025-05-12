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США и ХАМАС могут договориться о перемирии в Газе — The National

16:55, 12 мая 2025
Стороны могут заключить сделку в течение дня.
США и ХАМАС могут договориться о перемирии в Газе — The National
Фото: EPA
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США и ХАМАС во время переговоров в Катаре могут договориться о временном соглашении о перемирии в Газе в ближайшее время. Об этом сообщили источники The National.

Один из источников заявил, что соглашение будет предусматривать 21-дневное перемирие и первоначальное освобождение ХАМАСом до шести заложников в обмен на ряд палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Оно также предусматривает возобновление гуманитарной помощи.

В качестве жеста доброй воли по отношению к США ХАМАС должен освободил в понедельник американо-израильского солдата Идана Александра из Газы. Источники описывают этот шаг как показатель прогресса, достигнутого в переговорах между ХАМАС и США.

После этого премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за помощь в освобождении заложника.

Кроме того, после переговоров со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом Нетаньяху распорядился направить 13 мая делегацию израильских переговорщиков в Катар. 

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США Израиль

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