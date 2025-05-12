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США та ХАМАС можуть домовитися про перемир’я в Газі — The National

16:55, 12 травня 2025
Сторони можуть укласти угоду протягом доби.
США та ХАМАС можуть домовитися про перемир’я в Газі — The National
Фото: EPA
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США та ХАМАС під час переговорів у Катарі можуть домовитися про тимчасову угоду щодо перемир’я в Газі найближчим часом. Про це повідомили джерела The National.

Один із джерел заявив, що угода передбачатиме 21-денне перемир’я та початкове звільнення ХАМАСом до шести заручників в обмін на низку палестинців, які утримуються в ізраїльських тюрмах. Угода також передбачає відновлення гуманітарної допомоги.

Як жест доброї волі щодо США, ХАМАС мав звільнити в понеділок американо-ізраїльського солдата Ідана Александра з Гази. Джерела називають цей крок як свідчення прогресу, досягнутого в переговорах між ХАМАС і США.

Після цього прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і подякував йому за допомогу в звільненні заручника.

Крім того, після переговорів зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, Нетаньягу доручив направити 13 травня делегацію ізраїльських переговірників до Катару.

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США Ізраїль

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