В Україні стрімко дорожчає цибуля: ціна зросла на 13% за тиждень

Ціни на цибулю в Україні пішли вгору через сезонне вичерпання запасів та активізацію торговельної активності.

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Після незначного здешевлення минулого тижня відпускні ціни на цибулю на українському ринку знову почали зростати, що пов’язане із помітним скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі в українських господарствах, до того ж прискорилася торговельна активність на ринку цибулі. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, на сьогоднішній день фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. У той же час вони зізнаються, що покупці все частіше залишаються незадоволені якістю цибулі.

Аналітики вказують, що зараз цибуля в Україні вже коштує в середньому на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року.

При цьому виробники зазначають, що якість цибулі у сховищах стрімко погіршується.

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