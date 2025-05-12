Практика судов
  1. В Украине

В Украине стремительно дорожает лук: цена выросла на 13% за неделю

23:59, 12 мая 2025
Цены на лук в Украине пошли вверх из-за сезонного исчерпания запасов и активизации торговой активности.
В Украине стремительно дорожает лук: цена выросла на 13% за неделю
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После незначительного удешевления на прошлой неделе отпускные цены на лук на украинском рынке снова начали расти, что связано с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах, к тому же ускорилась торговая активность на рынке лука. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18–27 грн/кг ($0,43–0,65/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время они признаются, что покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука.

Аналитики указывают, что сейчас лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года.

При этом производители отмечают, что качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

продукты цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности

Определены четыре этапа квалификационного экзамена и проходной балл за каждый этап.

В закон о дорожном движении внесут изменения относительно перерегистрации автомобилей должниками

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает изменения в закон о дорожном движении.

Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.

В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду