В Украине стремительно дорожает лук: цена выросла на 13% за неделю

Цены на лук в Украине пошли вверх из-за сезонного исчерпания запасов и активизации торговой активности.

Источник фото: Freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После незначительного удешевления на прошлой неделе отпускные цены на лук на украинском рынке снова начали расти, что связано с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах, к тому же ускорилась торговая активность на рынке лука. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18–27 грн/кг ($0,43–0,65/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время они признаются, что покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука.

Аналитики указывают, что сейчас лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года.

При этом производители отмечают, что качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.