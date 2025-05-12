В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять с учетом предложений Президента законопроект 12066 о создании Государственного реестра военнослужащих и совершенствовании порядка ведения воинского учета.

Напоминаем, что закон был принят парламентом в декабре 2024 года, однако Владимир Зеленский наложил на него вето. Таким образом, Верховная Рада снова рассмотрит этот закон с учетом замечаний.

Так, Президент отметил, что согласно принятому в декабре закону в Реестре военнослужащих фактически будут обрабатываться данные обо всех военнослужащих, в том числе тех, кто проходит военную службу в разведывательных органах и Службе безопасности Украины, хотя на сегодня информация о личном составе органов, осуществляющих оперативно-розыскную или разведывательную либо контрразведывательную деятельность, включена в Свод сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, положения Закона об обработке в Реестре военнослужащих данных обо всех военнослужащих фактически предусматривают, что соответствующие должностные лица Минобороны будут иметь доступ к информации о военнослужащих разведывательных органов и СБУ, которые имеют собственный запас и ведут отдельный персонально-качественный учет своих военнообязанных и военнослужащих, уволенных с военной службы в запас, что, в свою очередь, противоречит требованиям законов, не обеспечивает соблюдение режима защиты, создает реальные риски для возможности утечки секретной информации о личном составе Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Таким образом, после этих предложений Комитет решил урегулировать создание Государственного реестра военнослужащих следующим образом.

В статье 25-1 закона о воинской обязанности предусмотреть, что Государственный реестр военнослужащих – это информационно-коммуникационная система, предназначенная для обеспечения сбора, хранения, накопления, актуализации, учета, обработки, защиты, обезличивания и гарантирования уникальности записей данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Сбор, хранение, накопление, актуализация, учет, обработка, защита данных о военнослужащих осуществляются в соответствии с порядком, утверждаемым правительством.

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, осуществляется за счет средств международной технической и/или возвратной либо безвозвратной финансовой помощи международных организаций и других источников, не запрещенных законодательством. Право собственности на программно-технические средства принадлежит Министерству обороны.

Целью создания Реестра военнослужащих является:

создание единой базы данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта;

автоматическое присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в информационно-коммуникационных системах, в частности на Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг военнослужащим и членам их семей, особенности предоставления которых в сфере национальной безопасности и обороны определены отдельным законом.

Держателем Реестра военнослужащих является Минобороны, которое также выполняет полномочия его администратора.

Объектами Реестра военнослужащих являются данные о военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

К набору реестровых данных об объектах Реестра военнослужащих включается следующая информация о военнослужащем:

ФИО

пол

дата рождения

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта

сведения о выданных военно-учетных документах (номер документа, серия и дата выдачи)

уникальный электронный идентификатор.

Для создания и ведения Реестра военнослужащих информация получается путем электронной информационной взаимодействия с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и ИКС, владельцем которых является Минобороны.

Другая информация о военнослужащих, в частности оцифрованный образ лица, может получаться Реестром путем электронной информационной взаимодействия при условии, что такая информация не хранится и не накапливается в Реестре.

Создателями реестровой информации (органами ведения Реестра военнослужащих), уполномоченными создавать реестровую информацию, являются: структурные подразделения Министерства обороны Украины, подчиненные им органы военного управления, высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, учреждения, организации, а также воинские части.

Создатель должен использовать квалифицированную электронную подпись для внесения, изменения и осуществления любых других действий с реестровой информацией.

Данные о военнослужащем могут передаваться в порядке электронной информационной взаимодействия в информационно-коммуникационные системы и реестры, держателем (распорядителем, администратором) которых является Минобороны. Другим держателям (распорядителям, администраторам) информационно-коммуникационных систем, реестров передается исключительно уникальный электронный идентификатор.

Электронное информационное взаимодействие Реестра военнослужащих с информационно-коммуникационными системами, реестрами осуществляется с использованием средств системы электронной взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

В случае технической необходимости передача данных может осуществляться с использованием других информационно-коммуникационных систем.

Реестр военнослужащих в порядке электронной информационной взаимодействия осуществляет обмен информацией с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром физических лиц – плательщиков налогов, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Пользователями реестровой информации являются создатели и должностные лица Минобороны, которым предоставлен доступ к информации, содержащейся в нем, в соответствии с определенными для них правами и которые прошли процедуру электронной идентификации и аутентификации. Пользователи имеют право использовать реестровую информацию исключительно в пределах выполнения задач, предусмотренных целью его создания, в порядке, не нарушающем права военнослужащих и действующее законодательство. Пользователи обязаны обеспечивать надлежащую защиту информации с ограниченным доступом, полученной из Реестра.

Информация из Реестра военнослужащих не подлежит обнародованию.

Информирование военнослужащих о запросах любых лиц относительно информации о них и о сборе, обработке, внесении, изменении и удалении информации о них в Реестре военнослужащих осуществляется Держателем реестра военнослужащих средствами электронных коммуникаций.

Внесенная в Реестр военнослужащих информация является информацией с ограниченным доступом и не подлежит обнародованию.

До ввода в эксплуатацию Реестра военнослужащих государственным экспертом по вопросам тайн проводится экспертиза информации, которая планируется вноситься в этот Реестр. В дальнейшем соответствующая экспертиза проводится не реже одного раза в два года. По результатам проведенной экспертизы выносится заключение о наличии или отсутствии сведений, составляющих государственную тайну, а также определяется степень секретности таких сведений.

В случае увольнения с военной службы военнослужащего Вооруженных Сил Украины или Государственной специальной службы транспорта информация о таком военнослужащем хранится в Реестре до достижения им предельного возраста пребывания на военной службе.

В случае гибели (смерти) информация о таком военнослужащем хранится в Реестре в течение 25 лет со дня наступления события.

Изъятие информации из Реестра в случае перевода военнослужащего Вооруженных Сил Украины или Государственной специальной службы транспорта в СБУ, разведывательные органы Украины, другие военные формирования осуществляется на основании соответствующего обращения такого органа.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.