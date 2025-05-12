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На Закарпатті суд обрав запобіжний захід двом служителям УПЦ МП, які переправляли за кордон ухилянтів

21:46, 12 травня 2025
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.
На Закарпатті суд обрав запобіжний захід двом служителям УПЦ МП, які переправляли за кордон ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатті взяли під варту двох жителів регіону, які намагалися організувати незаконне переправлення в Румунію військовозобов’язаної особи. Обидва чоловіки є служителями московського патріархату. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зловмисників затримали після отримання ними неправомірної грошової винагороди у розмірі 10 тисяч доларів США за спробу здійснення незаконної оборудки на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа» Мукачівського прикордонного загону.

Фігурантів затримали у порядку ст.208 КПК України, після чого вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Згодом Воловецький районний суд обрав переправникам запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 212 та 243 тисячі гривень.

Зловмисника загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

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суд Державна прикордонна служба

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