Обрано голову та суддю-спікера Ківерцівського районного суду Волинської області

Головою суду обрали Олександра Костюкевича.

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У понеділок, 12 травня, в Ківерцівському районному суді Волинської області відбулися загальні збори суддів, на яких шляхом таємного голосування, строком на три роки, головою суду було обрано Олександра Костюкевича.

Також рішенням зборів суддів від 12 травня 2025 року суддею-спікером Ківерцівського районного суду області обрано суддю Вікторію Корецьку.

У суді зазначили, що суддя-спікер виконує функції з інформування громадськості про діяльність суду, коментування судових рішень (в межах, дозволених законом), налагодження зв'язків зі ЗМІ та сприяння підвищенню рівня правової обізнаності громадян.

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