На Львовщине микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками

На Львовщине погиб водитель Mercedes-Benz Sprinter в тройной аварии с MAN и Scania.

Фото: Полиция Львовской области

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В городе Сколе на Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 40-летний водитель микроавтобуса. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Авария произошла на улице Героев Маковки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, житель Ровенской области, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 40-летнего жителя Киевской области. После этого микроавтобус неуправляемо врезался еще и в грузовик Scania, за рулем которого был 37-летний мужчина из Черкасской области.

От полученных травм водитель Mercedes погиб на месте.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

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