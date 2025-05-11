В Минюсте объяснили особенности исполнения решений суда по делам о взыскании средств, где должником являются органы местного самоуправления

Если должником является государственный или местный орган власти, именно Государственная казначейская служба отвечает за списание средств с бюджетных счетов.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет нюансы исполнения судебных решений по делам о взыскании средств, где должником являются органы местного самоуправления.

В условиях увеличения количества судебных решений о взыскании средств с государственного или местных бюджетов особую актуальность приобретает чёткое понимание правового механизма их исполнения. Речь не идёт о стандартном исполнительном производстве, где действует государственный или частный исполнитель. В случаях, когда должником является орган государственной власти или местного самоуправления, ключевая роль принадлежит совершенно другому субъекту — Государственной казначейской службе Украины, которая осуществляет бесспорное списание средств с бюджетных счетов.

Согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Это положение является основой реализации права лица на исполнение судебного решения, по которому должником выступает орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Правовой механизм реализации таких решений предусмотрен Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Законом Украины № 4901-VI «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений». Согласно статье 6 Закона Украины «Об исполнительном производстве», решения о взыскании средств с государственных органов, государственного или местных бюджетов либо бюджетных учреждений исполняются не органами принудительного исполнения, а органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким органом является Государственная казначейская служба Украины, которая не выполняет функций государственного исполнителя в понимании Закона, однако осуществляет бесспорное списание средств на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

Исполнение судебных решений о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется в пределах соответствующих бюджетных назначений центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, а именно — Государственной казначейской службой Украины. В случае отсутствия у государственного органа соответствующих назначений такое исполнение обеспечивается за счёт средств, предусмотренных бюджетной программой для обеспечения исполнения судебных решений, что прямо вытекает из части первой статьи 3 Закона № 4901-VI. Согласно статье 2 этого же Закона, государство гарантирует исполнение судебных решений о взыскании средств или совершении действий в отношении имущества, по которым должником выступает государственный орган.

Процедура исполнения таких решений регулируется Порядком исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников № 845, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 3 августа 2011 года. В случае вступления судебного решения в законную силу взыскатель обращается в территориальный орган Казначейства с заявлением об исполнении.

К заявлению прилагаются:

оригинал исполнительного документа;

банковские реквизиты или данные для почтового перевода;

при наличии — судебное решение;

при необходимости — документ, подтверждающий уплату судебного сбора;

другие документы, которые могут способствовать исполнению (справки, письма органов контроля, органов местного самоуправления, материалы досудебного расследования и т.д.).

Документы подаются в сроки, предусмотренные Законом Украины «Об исполнительном производстве». При этом Государственная казначейская служба не осуществляет действий исполнительного характера в традиционном понимании этого термина, как это происходит в общих исполнительных производствах. Её роль заключается исключительно в бесспорном списании средств со счетов должника в соответствии с бюджетным законодательством.

Если на счетах должника (государственного органа или учреждения) имеется необходимая сумма в пределах утверждённых бюджетных назначений, средства списываются без задержки. В случае их отсутствия исполнение решения осуществляется за счёт резервного фонда, что дополнительно гарантирует реализацию права взыскателя на исполнение судебного решения. Такой подход является проявлением принципа верховенства права и обеспечения баланса между публичными интересами государства и защитой частных прав лиц.

Таким образом, взыскание средств с государственного или местных бюджетов — это чётко урегулированный, нормативно определённый процесс, ключевым исполнителем которого является Государственная казначейская служба Украины, действующая исключительно в пределах предоставленных ей полномочий и в соответствии с действующим законодательством.

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